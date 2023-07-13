К тушению пожара в селе Шайдуриха Свердловской области подключили военные вертолёты

Вертолёты Минобороны России начали задействовать в тушении пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

«К тушению свердловской Шайдурихи подключили военные вертолёты», — пишет агентство.

До этого агентство со ссылкой на региональное отделение МЧС писало, что в тушении пожара планируется задействовать вертолёты МИ-8 МЧС России и Министерства обороны.

Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.