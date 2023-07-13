Узнать больше

К тушению пожара в селе Шайдуриха Свердловской области подключили военные вертолёты

Короткая ссылка
Вертолёты Минобороны России начали задействовать в тушении пожара в деревне Шайдуриха в Свердловской области.
К тушению пожара в селе Шайдуриха Свердловской области подключили военные вертолёты
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«К тушению свердловской Шайдурихи подключили военные вертолёты», — пишет агентство.

До этого агентство со ссылкой на региональное отделение МЧС писало, что в тушении пожара планируется задействовать вертолёты МИ-8 МЧС России и Министерства обороны.

Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить