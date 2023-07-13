К тушению пожара в селе Шайдуриха Свердловской области подключили военные вертолёты
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«К тушению свердловской Шайдурихи подключили военные вертолёты», — пишет агентство.
До этого агентство со ссылкой на региональное отделение МЧС писало, что в тушении пожара планируется задействовать вертолёты МИ-8 МЧС России и Министерства обороны.
Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что один человек погиб в результате возгорания в селе Шайдуриха.