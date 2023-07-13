В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке.

Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС. «В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежной», — говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в Бурятии приостановили поиски пропавшей туристки из-за непогоды. Также в МЧС сообщили о спасении седьмого туриста, пропавшего при сплаве по реке в Бурятии.