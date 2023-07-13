РИА Новости: нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР

Нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

«На ближайший Съезд ЛДПР будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по уставу партии выдать документы можно только человеку, гражданину России.

«В руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя партии», — добавили в агентстве.

Ранее ЛДПР представила на ПМЭФ-2023 свою нейросеть «Жириновский».