Узнать больше

Республику Алтай назвали самым популярным местом для приключенческого туризма

Короткая ссылка
Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии провели исследование и составили рейтинг самых популярных направлений для приключенческого туризма в России.
Республику Алтай назвали самым популярным местом для приключенческого туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Guliaev / 500px

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первые места в списке заняли Республика Алтай, Дагестан и республика Северная Осетия.

«Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай — каждое четвёртое путешествие состоялось в этом направлении», — указано в исследовательской работе.

Также в топ-5 вошли Адыгея и Карелия.

«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью», — уточнили аналитики.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН выразил уверенность, что Китай станет новым популярным туристическим направлением у россиян уже в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить