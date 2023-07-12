Республику Алтай назвали самым популярным местом для приключенческого туризма

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии провели исследование и составили рейтинг самых популярных направлений для приключенческого туризма в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первые места в списке заняли Республика Алтай, Дагестан и республика Северная Осетия.

«Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай — каждое четвёртое путешествие состоялось в этом направлении», — указано в исследовательской работе.

Также в топ-5 вошли Адыгея и Карелия.

«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью», — уточнили аналитики.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН выразил уверенность, что Китай станет новым популярным туристическим направлением у россиян уже в этом году.