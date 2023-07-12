Представитель певца Баскова рассказала, кому посвящена песня «Натали»

Представитель российского певца Николая Баскова Марина Наумова сказала, что песню «Натали» артист посвящал памяти советского композитора и певца Евгения Мартынова, а не дочери бывшего губернатора Пензенской области Наталье Бочкарёвой.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Эту песню Николай исполнял в самом начале своего творческого пути, ещё в нулевых, посвящая её памяти Евгения Мартынова», — заключила Наумова.

Она добавила, что песня в репертуаре Мартынова была посвящена Наталье Гончаровой.

По данным источника газеты «Известия», 12 июля дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва была обнаружена мёртвой.