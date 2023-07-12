Представитель певца Баскова рассказала, кому посвящена песня «Натали»
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Эту песню Николай исполнял в самом начале своего творческого пути, ещё в нулевых, посвящая её памяти Евгения Мартынова», — заключила Наумова.
Она добавила, что песня в репертуаре Мартынова была посвящена Наталье Гончаровой.
По данным источника газеты «Известия», 12 июля дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва была обнаружена мёртвой.