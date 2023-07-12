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В Костроме суд признал виновным серийного педофила в 67 случаях домогательств

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Костромской областной суд вынес приговор серийному педофилу, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима.
В Костроме суд признал виновным серийного педофила в 67 случаях домогательств
  • Gettyimages.ru
  • © Witoon Pongsit

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на Костромской областной суд.

Обвиняемому вынесли приговор за 67 эпизодов домогательств к детям в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов в интернете.

«В целях удовлетворения своих сексуальных потребностей Н. вёл переписку на интимные темы, путём различных уговоров, провокаций просил изготавливать потерпевших их фотографии в обнажённом виде и присылать ему», — говорится в сообщении.

Ранее RIA56 сообщило, что в Оренбурге пособника преступной группировки осудили за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний.

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