В Костроме суд признал виновным серийного педофила в 67 случаях домогательств

Костромской областной суд вынес приговор серийному педофилу, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на Костромской областной суд.

Обвиняемому вынесли приговор за 67 эпизодов домогательств к детям в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов в интернете.

«В целях удовлетворения своих сексуальных потребностей Н. вёл переписку на интимные темы, путём различных уговоров, провокаций просил изготавливать потерпевших их фотографии в обнажённом виде и присылать ему», — говорится в сообщении.

Ранее RIA56 сообщило, что в Оренбурге пособника преступной группировки осудили за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний.