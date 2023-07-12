Организации Подмосковья оштрафованы за мусор на 60 млн рублей в июне

Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области в июне привлекли к административной ответственности 904 организации за нарушение правил содержания территорий. Сумма штрафов превысила 60 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Больше всего нарушителей — в Люберцах, Клину, Красногорске, Рузе и Химках.

По данным инспекторов ведомства, основными нарушениями в июне стали навалы мусора, плохое состояние малых архитектурных форм, ненадлежащее содержание детских площадок.

Общая сумма штрафов составила 60,4 млн рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области в мае начались работы по борьбе с борщевиком.