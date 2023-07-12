Организации Подмосковья оштрафованы за мусор на 60 млн рублей в июне
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Об этом сообщает телеканал «360».
Больше всего нарушителей — в Люберцах, Клину, Красногорске, Рузе и Химках.
По данным инспекторов ведомства, основными нарушениями в июне стали навалы мусора, плохое состояние малых архитектурных форм, ненадлежащее содержание детских площадок.
Общая сумма штрафов составила 60,4 млн рублей.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области в мае начались работы по борьбе с борщевиком.