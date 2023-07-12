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Депутат Толмачёв: России нужно преодолеть зависимость от поставок из недружественных стран

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Депутат от фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв сказал, что нужно поддерживать отечественных производителей автомобилей.
Депутат Толмачёв: России нужно преодолеть зависимость от поставок из недружественных стран
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает телеканал «360».

«Пересаживаться на отечественные автомобили или машины с высокой степенью локализации — нормальное, своевременное решение не только для Думы, но и для других государственных предприятий, ведомств», — уточнил он.

По его мнению, это позволит не только поддержать российское автомобилестроение, но и поможет преодолеть зависимость от поставок машин из недружественных государств.

«Нужно доверять тем, кто «не отключит твой автомобиль, когда захочет», — заключил депутат.

Ранее вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России может составить чуть более 800 тыс. штук по итогам текущего года.

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