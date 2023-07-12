В Подмосковье с начала года выявлено 154 тысячи случаев непристёгивания ремней безопасности

В Московской области за первые шесть месяцев 2023 года комплексы фотовидеофиксации выявили около 154 тыс. случаев нарушения правил пристёгивания ремней безопасности.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минтранса области.

Больше всего таких нарушений пришлось на июнь, их количество составило 57 тыс.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45—50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей», — уточнили в региональном Минтрансе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 11 июля права аннулируют у водителей, не явившихся в военкомат по повестке.