Узнать больше

В Подмосковье с начала года выявлено 154 тысячи случаев непристёгивания ремней безопасности

Короткая ссылка
В Московской области за первые шесть месяцев 2023 года комплексы фотовидеофиксации выявили около 154 тыс. случаев нарушения правил пристёгивания ремней безопасности.
В Подмосковье с начала года выявлено 154 тысячи случаев непристёгивания ремней безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минтранса области.

Больше всего таких нарушений пришлось на июнь, их количество составило 57 тыс.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45—50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей», — уточнили в региональном Минтрансе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что с 11 июля права аннулируют у водителей, не явившихся в военкомат по повестке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить