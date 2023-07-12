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В Зеленограде построят трёхуровневый городской вокзал

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Московские власти планируют построить в Зеленограде современный трёхуровневый городской вокзал. Объект возведут на территории, прилегающей к северному участку МЦД-3.
В Зеленограде построят трёхуровневый городской вокзал
  • Gettyimages.ru
  • © pcess609

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

К осени планируется завершить работы по реконструкции железнодорожной станции Зеленоград-Крюково, которая станет конечной остановкой третьего диаметра.

«В результате в Зеленограде появится современный трёхуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту», — уточнил Собянин.

По его словам, появятся пассажирский терминал, подземный переход и три островные платформы. Строительство нового объекта поможет сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.

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