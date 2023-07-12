Специалист Колисов: дефицита автозапчастей на российском рынке не будет

Коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов рассказал, что масла и радиаторы можно смело покупать у отечественных производителей.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Колисова, на российском рынке появились новые игроки из-за ухода европейских поставщиков. Цены на автозапчасти растут, как как каждая компания хочет получить долю прибыли. Однако азиатские поставщики продолжают продавать детали в России, цены на бренды Азии растут лишь незначительно.

Он также предупредил владельцев автомобилей, что переживать не стоит, дефицита не будет. Новые бренды заменят ушедших игроков рынка.

«Масла и радиаторы можно смело закупать у отечественного производителя — они не уступают по качеству зарубежным и доступнее по цене», — заключил эксперт.

Ранее, по сообщению «Радио 1», глава «Автоваза» заявил, что рост курса доллара может отразиться на ценах автомобилей Lada.