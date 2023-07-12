В столице открылась первая современная площадка для выгула собак проекта «Питомцы в Москве»

В Лосиноостровском районе столицы открылась первая благоустроенная площадка для выгула собак проекта «Питомцы в Москве». Всего планируется открытие ещё 26 таких площадок в разных районах города.

Площадку на Джамгаровской улице обустроили по программе «Мой район», пишет «Вечерняя Москва».

На ней есть тренировочная зона, а также территория для отдыха и выгула собак. Площадь участка составляет около 1 тыс. кв. м.

Всего в рамках программы «Питомцы в Москве» в 2023 году появится 27 площадок. На объектах также будет работать «Мобильный груминг».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.