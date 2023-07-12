В Минздраве Новосибирской области рассказали о судьбе рождённого 11-летней девочкой ребёнка
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Об этом сообщает Сиб.фм.
В ведомстве уточнили, что роды прошли благополучно.
«Сейчас ребёнок, родившийся более десяти лет назад, окончил примерно четвёртый-пятый класс», — добавили в министерстве.
Отмечается, что подобные случаи в медицинской практике считаются исключительными.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что пострадавшие от группы компаний суррогатного материнства «Свитчайлд» требуют возобновления уголовного дела против агентства, закрытого в 2021 году.