В Минздраве Новосибирской области рассказали о судьбе рождённого 11-летней девочкой ребёнка

В Минздраве Новосибирской области рассказали о случае рождения ребёнка 11-летней девочкой, который произошёл десять лет назад в столице региона.

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