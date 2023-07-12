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В Минздраве Новосибирской области рассказали о судьбе рождённого 11-летней девочкой ребёнка

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В Минздраве Новосибирской области рассказали о случае рождения ребёнка 11-летней девочкой, который произошёл десять лет назад в столице региона.
В Минздраве Новосибирской области рассказали о судьбе рождённого 11-летней девочкой ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Ondrooo

Об этом сообщает Сиб.фм.

В ведомстве уточнили, что роды прошли благополучно.

«Сейчас ребёнок, родившийся более десяти лет назад, окончил примерно четвёртый-пятый класс», — добавили в министерстве.

Отмечается, что подобные случаи в медицинской практике считаются исключительными.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что пострадавшие от группы компаний суррогатного материнства «Свитчайлд» требуют возобновления уголовного дела против агентства, закрытого в 2021 году.

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