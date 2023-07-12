В Хабаровском крае впервые пройдёт проект «Голос поколения. Регионы»
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Об этом сообщает transsibinfo.ru.
Подать заявку на участие в образовательном проекте «Голос поколения. Регионы» могут студенты вузов, а также специалисты предприятий от 23 до 35 лет.
«Это уникальная программа лидерской трансформации. Она расширяет горизонты мышления, учит комплексному анализу, улучшает навыки командной работы. Это отличная возможность проявить себя», — отметила председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края Амалия Шихалёва.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области состоится форум для православной молодёжи «Вятские берега».