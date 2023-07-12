Ветеран Пронин рассказал о стоявших перед советской армией в битве под Прохоровкой трудностях
- РИА Новости
- © Иван Шагин
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«У нас тогда было преимущество в технике и силе, но это преимущество было на бумаге», — уточнил ветеран.
Он также отметил, что военнослужащим было очень сложно в бою, порой приходилось идти в рукопашную.
Однако советская армия оказалась сильнее, и враг был вынужден отступить.
12 июля отмечается важная дата: 80 лет назад состоялось масштабное танковое сражение под Прохоровкой. Оно переломило ход Великой Отечественной войны.
Также, по сообщению progorod43, в Кировской области на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Самарцев.