Ветеран Пронин рассказал о стоявших перед советской армией в битве под Прохоровкой трудностях

Участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин рассказал о том, как тяжело было советским военным останавливать фашистские войска в ходе битвы под Прохоровкой.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«У нас тогда было преимущество в технике и силе, но это преимущество было на бумаге», — уточнил ветеран.

Он также отметил, что военнослужащим было очень сложно в бою, порой приходилось идти в рукопашную.

Однако советская армия оказалась сильнее, и враг был вынужден отступить.

12 июля отмечается важная дата: 80 лет назад состоялось масштабное танковое сражение под Прохоровкой. Оно переломило ход Великой Отечественной войны.

Также, по сообщению progorod43, в Кировской области на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Самарцев.