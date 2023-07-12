Председатель Москомархитектуры: Троицкая линия создаст новые транспортные возможности для москвичей

Троицкая линия метро Москвы улучшит транспортную доступность для 1,5 млн москвичей, проживающих и работающих в зоне её притяжения. Жители Новой Москвы смогут быстрее и удобнее добираться до нужной точки на карте города, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новая линия пройдёт от станции «ЗИЛ» до Троицка, протяжённость радиуса составит около 42 км, в общей сложности на нём планируется построить 17 станций.

Строительные работы ведутся на участке между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка». Планируется к реализации второй участок линии, включающий в себя четыре станции подземного заложения: «Сосенки», «Летово», «Десна» и «Кедровая».

«Около 680 тыс. человек по достоинству оценят преимущество новых станций. По имеющимся данным, из четырёх станций второй очереди наибольшее количество постоянно проживающего и работающего населения находится в непосредственной близости к «Десне» — свыше 100 тыс. человек», — отметила Княжевская.

При этом станция «Сосенки» планируется к размещению с северо-западной стороны от Калужского шоссе, вблизи деревни Сосенки. Станция проектируется с двумя вестибюлями и выходами к улице Старые Сосенки и Калужскому шоссе.

Станция «Летово» будет находиться вблизи парка «Летова тропа», а станция «Десна» расположится вблизи деревни Десна.