Сенатор Бибикова рассказала, что делать в случае отказа в пенсии из-за недостающего стажа

Сенатор Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, что нужно сделать, если отказали в предоставлении пенсии по причине недостающего стажа.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал сенатора.

По её словам, в первую очередь нужно получить письменный отказ Социального фонда в предоставлении пенсии с указанием недостающего стажа. Важно проверить, учтены ли все периоды трудовой деятельности.

Сенатор советует предоставить Соцфонду все документы, подтверждающие наличие нестраховых периодов. Например, получение пособия по безработице, уход за детьми до полутора лет, а также прохождение военной службы.

Далее нужно доработать недостающий стаж, оформить пенсионное страхование, а также уплатить страховые взносы.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что жителям Крайнего Севера повышенную пенсию оформят в Соцфонде без их участия.