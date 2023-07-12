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В Нижнем Новгороде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

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В Нижнем Новгороде активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Исаака Ясиновского с 95-летием.
В Нижнем Новгороде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia SO

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов движения.

Ветеран Исаак Захарович Ясиновский за свою службу был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией 1941—1945 годов» и другими почётными наградами.

«Множество ребят пришло, каждый из них выразил мне свои поздравления, благодарность и уважение. Мне приятно и ценно, что они не забывают о нас, ветеранах», — отметил Исаак Захарович.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Самарцев.

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