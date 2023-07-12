В Нижнем Новгороде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов движения.
Ветеран Исаак Захарович Ясиновский за свою службу был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией 1941—1945 годов» и другими почётными наградами.
«Множество ребят пришло, каждый из них выразил мне свои поздравления, благодарность и уважение. Мне приятно и ценно, что они не забывают о нас, ветеранах», — отметил Исаак Захарович.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Самарцев.