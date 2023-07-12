В Нижнем Новгороде поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

В Нижнем Новгороде активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Исаака Ясиновского с 95-летием.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов движения.

Ветеран Исаак Захарович Ясиновский за свою службу был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией 1941—1945 годов» и другими почётными наградами.

«Множество ребят пришло, каждый из них выразил мне свои поздравления, благодарность и уважение. Мне приятно и ценно, что они не забывают о нас, ветеранах», — отметил Исаак Захарович.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Самарцев.