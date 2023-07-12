«Известия»: до конца лета в России смартфоны и компьютеры могут подорожать на 10%
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Прежде всего это коснётся смартфонов и компьютеров, а также бытовой техники и электроники, пишут «Известия».
Директор сети re:Store Расим Лемберанский объяснил, что рано или поздно закупки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах.
«Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5—10%», — отметил он.
Со своей стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посчитал этот прогноз оптимистичным. Он не исключил, что гаджеты, ввозимые по параллельному импорту, подорожают на 10—20% к концу июля.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.