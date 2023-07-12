Эколог Куксин объяснил возникновение торфяных пожаров засухой и низким уровнем грунтовых вод
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Очевидно, что эти пожары доживут до зимы, возможно, переживут зиму», — уточнил специалист.
Как отмечает эколог, торфяные пожары возникают в этом году из-за почвенной засухи и низкого уровня грунтовых вод.
«Регионы, которые раньше не так часто страдали от торфяных пожаров, столкнулись с ними с необычной силой, остротой этой проблемы», — предупреждает он.
Также он сказал, что в Свердловской области ситуация очень сложная в этом году из-за дефицита воды для тушения.
«Весной практически любое горение на поверхности болот начало давать торфяные очаги. И это всё в условиях, когда воды очень мало», — заключил Куксин.
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