Эколог Куксин объяснил возникновение торфяных пожаров засухой и низким уровнем грунтовых вод

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал об опасности подземных торфяных пожаров в регионах России. По его мнению, в зоне риска находятся Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Очевидно, что эти пожары доживут до зимы, возможно, переживут зиму», — уточнил специалист.

Как отмечает эколог, торфяные пожары возникают в этом году из-за почвенной засухи и низкого уровня грунтовых вод.

«Регионы, которые раньше не так часто страдали от торфяных пожаров, столкнулись с ними с необычной силой, остротой этой проблемы», — предупреждает он.

Также он сказал, что в Свердловской области ситуация очень сложная в этом году из-за дефицита воды для тушения.

«Весной практически любое горение на поверхности болот начало давать торфяные очаги. И это всё в условиях, когда воды очень мало», — заключил Куксин.

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