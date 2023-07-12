В России растёт популярность путешествий в выходные

Представители туротрасли рассказали, что в России популярность туристических поездок в выходные дни заметно выросла по сравнению с 2022 годом.

«Есть направления, куда люди обычно едут не на неделю, а на два-три дня: это Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15—20%», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

При этом растут и расходы на короткие путешествия. Так, за пять лет они повысились на 20%, а в течение года вырастут ещё на 7%, это показало ежегодное исследование аналитического проекта Tinkoff Data ― Weekend Trip Index.

Согласно полученным специалистами Tinkoff данным, самыми популярными городами для поездки на выходные стали Москва, Петербург, Сочи, Казань и Калининград.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.