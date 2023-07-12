Экономист Гинько объяснил подорожание меховых изделий в России в июне
- Gettyimages.ru
- © ChiccoDodiFC
Эксперт назвал это ситуативным моментом.
«Понятное дело, что сейчас не сезонный спрос, поэтому цены на шубы не могут расти. Это значит, что импортёры завозили очень много товаров, но шуб что-то не завезли, условно говоря», — сказал Гинько.
Он также допустил, что кто-то мог закупить шубы оптом, что повлекло рост цен в рознице.
Однако со временем ситуация на рынке скорректируется, заключил экономист.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы «Честный знак») сообщили, что в России подорожали шубы — на 29% в июне по сравнению с мартом текущего года.