Экономист Гинько объяснил подорожание меховых изделий в России в июне

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что в июне средняя цена на шубы в стране повысилась на 29% по сравнению с мартом, с 46 тыс. до 60 тыс. рублей.

Эксперт назвал это ситуативным моментом.

«Понятное дело, что сейчас не сезонный спрос, поэтому цены на шубы не могут расти. Это значит, что импортёры завозили очень много товаров, но шуб что-то не завезли, условно говоря», — сказал Гинько.

Он также допустил, что кто-то мог закупить шубы оптом, что повлекло рост цен в рознице.

Однако со временем ситуация на рынке скорректируется, заключил экономист.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы «Честный знак») сообщили, что в России подорожали шубы — на 29% в июне по сравнению с мартом текущего года.