Россияне назвали чёрный седан за 1 миллион рублей идеальным автомобилем
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Об этом сообщают «Известия».
По данным исследования, для большинства опрошенных лучшим автомобилем оказался чёрный седан стоимостью 1 млн рублей.
Также в ходе опроса был задан вопрос о предпочитаемом типе кузова для российского авто. 23% респондентов выбрали седан как идеальную модель. Кроссоверы заняли второе место с результатом 21%, внедорожники и универсалы заняли третье место с одинаковым процентом — 19%. Хэтчбеки и купе получили соответственно 12% и 6% голосов.
Кроме того, самым популярным типом двигателя среди россиян является бензиновый. В опросе 49% участников выбрали именно его.