Узнать больше

В России составили рейтинг регионов по кредитоспособности населения

Короткая ссылка
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), основываясь на данных Центробанка России и Росстата, составил рейтинг городов по уровню средней зарплаты жителей и их кредитоспособности. В него вошли 35 субъектов.
В России составили рейтинг регионов по кредитоспособности населения
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Sayfutdinov

Об этом пишут «Известия».

Лидерами по уровню средней зарплаты в России на 1 мая текущего года стали Чукотка — 154,9 тыс. рублей, Москва — 141,9 тыс., ЯНАО — 138 тыс., Магаданская область — 126 тыс., НАО — 112,8 тыс. рублей.

Больше всего от среднемесячной зарплаты на оплату кредитов по региону тратят жители Архангельской области — 37,67%, Бурятии — 37,3%, Свердловской области — 37,3%, Коми — 35,5%, Томской области — 34,3%, Челябинской области — 33,9% и Московской области — 33%.

Глава ФоРГО Константин Костин пояснил, что, согласно исследованию, по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы. Это значит, что в России нет регионов, где после уплаты кредита у граждан оставалась бы сумма меньше прожиточного минимума.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить