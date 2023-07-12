В России составили рейтинг регионов по кредитоспособности населения

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), основываясь на данных Центробанка России и Росстата, составил рейтинг городов по уровню средней зарплаты жителей и их кредитоспособности. В него вошли 35 субъектов.

Об этом пишут «Известия».

Лидерами по уровню средней зарплаты в России на 1 мая текущего года стали Чукотка — 154,9 тыс. рублей, Москва — 141,9 тыс., ЯНАО — 138 тыс., Магаданская область — 126 тыс., НАО — 112,8 тыс. рублей.

Больше всего от среднемесячной зарплаты на оплату кредитов по региону тратят жители Архангельской области — 37,67%, Бурятии — 37,3%, Свердловской области — 37,3%, Коми — 35,5%, Томской области — 34,3%, Челябинской области — 33,9% и Московской области — 33%.

Глава ФоРГО Константин Костин пояснил, что, согласно исследованию, по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы. Это значит, что в России нет регионов, где после уплаты кредита у граждан оставалась бы сумма меньше прожиточного минимума.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о том, что Минтруд намерен вдвое повысить уровень минимального размера оплаты труда к 2030 году.