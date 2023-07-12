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В Приморском крае благоустроили 108 общественных территорий

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В Приморском крае планируют благоустроить 407 территорий к осени. Уже отремонтировали 108 объектов: 80 дворов и 28 общественных пространств.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Уточняется, что благоустройство территорий осуществляется в рамках программ «1000 дворов Дальнего Востока», «Формирование комфортной городской среды», а также в рамках конкурса «Твой проект», благодаря которому жители могут самостоятельно определять облик территории и следить за ходом строительства или ремонта.

Зампред правительства края Елена Пархоменко уточнила, что за процессом благоустройства следят как представители местной власти, так и общественники.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Димитровграде Ульяновской области завершили благоустройство «Рыба-парка».

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