Шойгу: «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

РИА Новости

Об этом пишет ТАСС. «Камаз» увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза», — сказал он. Шойгу добавил, что «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза. 17 мая гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщил, что в России завершены госиспытания самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва». Оружие подтвердило заявленные характеристики.