Узнать больше

Шойгу: «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.
Шойгу: «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Камаз» увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза», — сказал он.

Шойгу добавил, что «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

17 мая гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщил, что в России завершены госиспытания самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва». Оружие подтвердило заявленные характеристики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить