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Актёр Радзюкевич высказался об уехавших за рубеж российских артистах

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Актёр Эдуард Радзюкевич назвал уехавших за границу граждан России предателями, если они поливают грязью свой народ и страну.
Актёр Радзюкевич высказался об уехавших за рубеж российских артистах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам актёра, нельзя допустить возвращения перебравшихся за границу людей на экраны российского телевидения.

«Не ровен час, они снова появятся в общественном пространстве, начнут вещать с экранов. Вот этого допустить нельзя!» — уточнил он.

Радзюкевич также поделился мнением, что россияне их не простят.

«Зря они надеются, что после возвращения у них будет прежняя жизнь», — заключил он.

Ранее «Радио 1» передавало, что $280 млрд вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году.

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