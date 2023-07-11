Актёр Радзюкевич высказался об уехавших за рубеж российских артистах

Актёр Эдуард Радзюкевич назвал уехавших за границу граждан России предателями, если они поливают грязью свой народ и страну.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам актёра, нельзя допустить возвращения перебравшихся за границу людей на экраны российского телевидения.

«Не ровен час, они снова появятся в общественном пространстве, начнут вещать с экранов. Вот этого допустить нельзя!» — уточнил он.

Радзюкевич также поделился мнением, что россияне их не простят.

«Зря они надеются, что после возвращения у них будет прежняя жизнь», — заключил он.

Ранее «Радио 1» передавало, что $280 млрд вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году.