Актёр Радзюкевич высказался об уехавших за рубеж российских артистах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам актёра, нельзя допустить возвращения перебравшихся за границу людей на экраны российского телевидения.
«Не ровен час, они снова появятся в общественном пространстве, начнут вещать с экранов. Вот этого допустить нельзя!» — уточнил он.
Радзюкевич также поделился мнением, что россияне их не простят.
«Зря они надеются, что после возвращения у них будет прежняя жизнь», — заключил он.
Ранее «Радио 1» передавало, что $280 млрд вывели российские бизнесмены за границу в прошлом году.