Васильевский Спуск перекроют в Москве 15 июля из-за ралли «Шёлковый путь»

В Москве в субботу, 15 июля, будут действовать ограничения для транспорта в связи с проведением московского этапа международного ралли «Шёлковый путь — 2023».

Так, с 06:00 до 23:00 проезд на площади Васильевский Спуск от Кремлёвской набережной до Большого Москворецкого моста будет перекрыт для водителей автотранспорта, передаёт НТВ.

Участники ралли стартовали из Казани 6 июля. Они должны преодолеть расстояние в 5 тыс. км, проехав через 13 регионов России, и финишировать в Москве.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске (Удмуртия) 22 июля состоится ночной забег «Беги со мной».