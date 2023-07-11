Мишустин: показатель инфляции в России является одним из самых низких в мире

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатель инфляции в России — один из самых низких в мире.

По его словам, инфляция в стране остаётся умеренной.

Мишустин отметил, что с января по начало июля 2023 года инфляция составила 2,9%.

При этом в годовом выражении данный показатель составляет не более 3,5%.

«Это один из самых низких уровней в мире», — подчеркнул премьер в ходе заседания в Доме правительства.

Ранее Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 4,5—6,5%.

В июне российский президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года выйдет на 5%.