Мишустин: показатель инфляции в России является одним из самых низких в мире
- РИА Новости
По его словам, инфляция в стране остаётся умеренной.
Мишустин отметил, что с января по начало июля 2023 года инфляция составила 2,9%.
При этом в годовом выражении данный показатель составляет не более 3,5%.
«Это один из самых низких уровней в мире», — подчеркнул премьер в ходе заседания в Доме правительства.
Ранее Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 4,5—6,5%.
В июне российский президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года выйдет на 5%.