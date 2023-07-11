Власти Петербурга приняли программу по стимулированию рождаемости
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Об этом информирует сайт kp.ru.
«В первую очередь, создаём условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей и для улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми», — заявил губернатор в своём еженедельном радиообращении.
По его словам, в текущем году на финансовую поддержку молодых семей направили 14,3 млрд рублей.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.