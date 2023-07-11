Минтранс Подмосковья сообщил о росте ДТП с участием подростков на мотоциклах
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Областной Минтранс обратил внимание на увеличение числа аварий с участием подростков на мототранспорте, например питбайках.
Ведомство также уточнило, что главными причинами ДТП с мотоциклистами являются несоблюдение безопасной дистанции, неправильное перестроение, невнимательность и превышение допустимой скорости.
Ранее «Радио 1» информировало, что 97% аварий с мототранспортом в Московской области в прошлом году закончились гибелью или травмами участников ДТП.