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Минтранс Подмосковья сообщил о росте ДТП с участием подростков на мотоциклах

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Минтранс Подмосковья призвал родителей объяснять подросткам важность использования специальной экипировки во время управления мотоциклом.
Минтранс Подмосковья сообщил о росте ДТП с участием подростков на мотоциклах
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Областной Минтранс обратил внимание на увеличение числа аварий с участием подростков на мототранспорте, например питбайках.

Ведомство также уточнило, что главными причинами ДТП с мотоциклистами являются несоблюдение безопасной дистанции, неправильное перестроение, невнимательность и превышение допустимой скорости.

Ранее «Радио 1» информировало, что 97% аварий с мототранспортом в Московской области в прошлом году закончились гибелью или травмами участников ДТП.

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