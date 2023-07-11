В России меховые изделия подорожали на треть в течение трёх месяцев

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы «Честный знак») сообщили, что в России подорожали шубы — на 29% в июне по сравнению с мартом текущего года.

Об этом сообщают «Известия».

В июне средняя цена изделия составила почти 60 тыс. рублей, тогда как в марте — 46 тыс. рублей.

Руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина рассказала, что в этом году продажи меховых изделий из овчины выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а изделия из енота — на 31%.

В ЦРПТ отметили, что в целом за последний год стоимость шуб снизилась почти на 7%: с 63 тыс. рублей в 2022 году до 59 тыс. рублей в текущем периоде.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.