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Патриарх Кирилл возглавит служение литургии в соборе на Валааме

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит служение литургии в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских в Преображенском соборе обители 11 июля.
Патриарх Кирилл возглавит служение литургии в соборе на Валааме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на официальный сайт Московского патриархата.

Отмечается, что патриарх с делегацией прибыл на остров Валаам 9 июля.

Накануне предстоятель РПЦ совершил малое освящение храма на Емельяновском острове 10 июля.

Ранее, по сообщению интернет-издания argumenti.ru, патриарх Кирилл совершил литургию в Иоанновском женском монастыре Петербурга, а также подарил храму икону Кирилла и Мефодия.

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