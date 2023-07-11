В Карелии суд обязал администрацию заменить аварийные участки водопровода

В посёлке Деревянка Прионежского района суд обязал администрацию заменить аварийные участки водопровода протяжённостью в 3,7 км.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на прокуратуру.

По результатам проверки ведомства выяснилось, что водопроводное оборудование было введено в эксплуатацию в 1978 году и на данный момент изношено более чем на 80%.

Поводом для иска послужила авария, из-за которой 500 жителей посёлка оказались без воды на десять суток в ноябре 2022 года.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что прокуратура Ульяновской области начала проверку с целью выяснения причин частых перебоев водоснабжения в Цильнинском районе.