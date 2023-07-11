Глава Балашихи: в областном пункте отбора на военную службу заключено более 2 тыс. контрактов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
«Здесь можно и документы оформить необходимые, и пройти медицинскую комиссию, и первичное обучение для дальнейшего прохождения службы получить», — сказал чиновник.
Он также уточнил, что этот пункт является единственным в России, где есть учебно-тренировочный центр.
В материале говорится, что в Подмосковье контрактникам выплачивают одну из самых больших в стране единовременных выплат в 600 тыс. рублей.
Также военным предоставляют право на кредитные каникулы, сохранение рабочего места, академический отпуск и ещё много разных льгот и бесплатных социальных услуг.
Заявление на прохождение отбора можно подать через сайт «Госуслуги», а также заполнить анкету очно в пункте.
Ранее, как сообщила газета «Взгляд», президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуры получения ВНЖ иностранцам, которые заключили контракт с Российской армией во время спецоперации.