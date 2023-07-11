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Глава Балашихи: в областном пункте отбора на военную службу заключено более 2 тыс. контрактов

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Областной пункт отбора на военную службу в Подмосковье заключил более 2 тыс. контрактов в течение двух месяцев, отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Глава Балашихи: в областном пункте отбора на военную службу заключено более 2 тыс. контрактов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«Здесь можно и документы оформить необходимые, и пройти медицинскую комиссию, и первичное обучение для дальнейшего прохождения службы получить», — сказал чиновник.

Он также уточнил, что этот пункт является единственным в России, где есть учебно-тренировочный центр.

В материале говорится, что в Подмосковье контрактникам выплачивают одну из самых больших в стране единовременных выплат в 600 тыс. рублей.

Также военным предоставляют право на кредитные каникулы, сохранение рабочего места, академический отпуск и ещё много разных льгот и бесплатных социальных услуг.

Заявление на прохождение отбора можно подать через сайт «Госуслуги», а также заполнить анкету очно в пункте.

Ранее, как сообщила газета «Взгляд», президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуры получения ВНЖ иностранцам, которые заключили контракт с Российской армией во время спецоперации.

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