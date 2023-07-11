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В Ростове-на-Дону начали реализацию проекта скоростного трамвая

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В Ростове-на-Дону начали работы по реализации проекта скоростного трамвая. В этом году планируют построить 6,3 км одиночного пути.
В Ростове-на-Дону начали реализацию проекта скоростного трамвая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

«Сейчас подрядчик завозит стройматериалы, на объекте работают специалисты и техника», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что до конца 2028 года планируется проложить более 119 км путей.

Также в городе появятся два новых депо и свыше 70 новых трамваев.

Ранее, как сообщило «Радио 1», на Лобненском шоссе Московской области завершили строительство подъездной дороги к деревне Чашниково.

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