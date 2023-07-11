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Жителям Владивостока проведут перерасчёт за услуги горячего водоснабжения

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Жителей Владивостока освободят от необходимости оплаты коммунальных счетов за время проведения весенне-летнего отключения горячей воды и ремонтных работ на теплосетях.
Жителям Владивостока проведут перерасчёт за услуги горячего водоснабжения
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на администрацию города.

В ближайшее время горожанам выдадут специальные квитанции, которые содержат новую графу под названием «Перерасчёт». В этой графе будут отражены периоды отсутствия горячего водоснабжения, а также причины, по которым данная услуга не была предоставлена.

Ранее «Радио 1» сообщало, что филиал «ТСК Мосэнерго» выполнил на 54% план ремонта химкинских теплосетей в 2023 году.

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