Жителям Владивостока проведут перерасчёт за услуги горячего водоснабжения
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на администрацию города.
В ближайшее время горожанам выдадут специальные квитанции, которые содержат новую графу под названием «Перерасчёт». В этой графе будут отражены периоды отсутствия горячего водоснабжения, а также причины, по которым данная услуга не была предоставлена.
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