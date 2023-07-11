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В Удмуртии 428 студенческих семей получили по 100 тысяч рублей с 2019 года

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В Удмуртии семьи, в которых родители очно обучаются в СПО или вузах региона, имеют возможность получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. С 2019 года 428 таких семей уже получили помощь.
В Удмуртии 428 студенческих семей получили по 100 тысяч рублей с 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и республики.

В 2023 году на такую меру поддержки в регионе выделили 13 млн рублей.

С начала года уже 14 студенческих семей получили выплату, в то же время 29 заявлений от молодых пар находятся на стадии рассмотрения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.

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