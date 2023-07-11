В Красноярске суд выпустил из СИЗО главу крупной строительной фирмы

В Красноярске суд выпустил из СИЗО главу крупной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве с ущербом в размере 391 млн рублей при строительстве школы.

Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным прокуратуры, об изменении меры пресечения Егорову ходатайствовало гособвинение, поскольку был возмещён ущерб по уголовному делу в полном объёме (более 391 млн рублей), фигурант сотрудничал со следствием. Также были приняты во внимание возраст Егорова и состояние здоровья.

Суд изменил ему меру пресечения на запрет определённых действий. В том числе ему запретили общаться со всеми, кроме родственников, сотрудников правоохранительных органов и медиков. Также ему запрещено пользоваться интернетом и совершать звонки.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.