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В Красноярске суд выпустил из СИЗО главу крупной строительной фирмы

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В Красноярске суд выпустил из СИЗО главу крупной строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве с ущербом в размере 391 млн рублей при строительстве школы.
В Красноярске суд выпустил из СИЗО главу крупной строительной фирмы
  • РИА Новости

Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным прокуратуры, об изменении меры пресечения Егорову ходатайствовало гособвинение, поскольку был возмещён ущерб по уголовному делу в полном объёме (более 391 млн рублей), фигурант сотрудничал со следствием. Также были приняты во внимание возраст Егорова и состояние здоровья.

Суд изменил ему меру пресечения на запрет определённых действий. В том числе ему запретили общаться со всеми, кроме родственников, сотрудников правоохранительных органов и медиков. Также ему запрещено пользоваться интернетом и совершать звонки.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.

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