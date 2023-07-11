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Власти Москвы заключат соглашение о создании сети отелей в центре города

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В историческом центре Москвы создадут гостиничную сеть категории не ниже трёх звёзд. В настоящее время в столице продолжается конкурс на право заключения соответствующего концессионного соглашения.
Власти Москвы заключат соглашение о создании сети отелей в центре города
  • © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на городской комитет по туризму.

Всего на торги выставлено три здания. Победители аукционов получат право арендовать их по льготной ставке на 49 лет.

Инвестор реконструирует объекты, установит в них мебель и оснастит современным оборудованием и инвентарём, прокомментировали в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Заявки на участие принимают до 27 июля.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.

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