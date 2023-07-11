Новосибирские курсанты уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища уничтожили бронетехнику условного противника при выполнении учебной практической стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Стрельба велась по целям на расстоянии от 1000 до 1400 м.

Курсанты также выполнили такие задачи, как переход комплексов в боевое положение, занятие огневых позиций, определение приоритетности цели и сопровождение ракеты.

Отмечается, что перед началом стрельбы был проведён обширный теоретический курс, где обучаемые ознакомились с техническими характеристиками и возможностями различных противотанковых ракетных комплексов, а также прошли практическую стрельбу на тренажёрах.

В июне в Севастополе военные Черноморского флота провели учения расчётов противодиверсионной обороны.