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Новосибирские курсанты уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»

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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища уничтожили бронетехнику условного противника при выполнении учебной практической стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс».
Новосибирские курсанты уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Стрельба велась по целям на расстоянии от 1000 до 1400 м.

Курсанты также выполнили такие задачи, как переход комплексов в боевое положение, занятие огневых позиций, определение приоритетности цели и сопровождение ракеты.

Отмечается, что перед началом стрельбы был проведён обширный теоретический курс, где обучаемые ознакомились с техническими характеристиками и возможностями различных противотанковых ракетных комплексов, а также прошли практическую стрельбу на тренажёрах.

В июне в Севастополе военные Черноморского флота провели учения расчётов противодиверсионной обороны.

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