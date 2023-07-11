Новосибирские курсанты уничтожили бронетехнику условного противника из ПТРК «Конкурс»
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Стрельба велась по целям на расстоянии от 1000 до 1400 м.
Курсанты также выполнили такие задачи, как переход комплексов в боевое положение, занятие огневых позиций, определение приоритетности цели и сопровождение ракеты.
Отмечается, что перед началом стрельбы был проведён обширный теоретический курс, где обучаемые ознакомились с техническими характеристиками и возможностями различных противотанковых ракетных комплексов, а также прошли практическую стрельбу на тренажёрах.
В июне в Севастополе военные Черноморского флота провели учения расчётов противодиверсионной обороны.