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Депутат Лантратова обратилась в СК по поводу видео с угрозами ребёнку в Тюменской области

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку видео, на котором стример из Тюмени угрожала расправой ребёнку. Копия обращения имеется в распоряжении RT.
Депутат Лантратова обратилась в СК по поводу видео с угрозами ребёнку в Тюменской области
  • РИА Новости

Как отметила Лантратова, указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки.

«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.

10 июля в сети появились кадры, на которых женщина с ником Жади кричит на ребёнка.

На видео она прогоняла 12-летнего сына из дома, обещала его «закопать и зарезать».

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