Депутат Лантратова обратилась в СК по поводу видео с угрозами ребёнку в Тюменской области
- РИА Новости
Как отметила Лантратова, указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки.
«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — говорится в тексте обращения.
Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.
10 июля в сети появились кадры, на которых женщина с ником Жади кричит на ребёнка.
На видео она прогоняла 12-летнего сына из дома, обещала его «закопать и зарезать».