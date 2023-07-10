Депутат Лантратова обратилась в СК по поводу видео с угрозами ребёнку в Тюменской области

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку видео, на котором стример из Тюмени угрожала расправой ребёнку. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

Как отметила Лантратова, указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки.

«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, поручить проведение соответствующей проверки изложенных в публикации фактов и обстоятельств на предмет нарушения действующего российского законодательства и прав несовершеннолетнего ребёнка, взять данную ситуацию на личный контроль и в случае их подтверждения принять необходимые меры реагирования», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.

10 июля в сети появились кадры, на которых женщина с ником Жади кричит на ребёнка.

На видео она прогоняла 12-летнего сына из дома, обещала его «закопать и зарезать».