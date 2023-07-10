Жителям Подмосковья напомнили о запрете купания в несанкционированных местах

Работники Мособлпожспаса провели рейды по диким пляжам Московской области и напомнили отдыхающим об опасности купания в таких местах.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что сотрудники противопожарно-спасательной службы раздавали гражданам листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим на воде.

Во время рейдов спасатели рекомендовали гражданам посещать только специально оборудованные пляжи, где дно водоёмов расчищено от битого стекла и мусора, а территории — благоустроены.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.