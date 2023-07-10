На подъезде к Тюмени обновят 15 километров дорог до конца 2023 года

До конца 2023 года на подъезде к Тюмени обновят 15 км дорог. Ремонт будет проводить федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Барьерное ограждение и шумовые полосы, новая разметка. Также Росавтодор восстановит посадочные площадки, установит дорожные знаки, электроосвещение и светофоры», — отмечено в сообщении.

Агентство проведёт работы на трассе Р-254 «Иртыш» между Тюменью и Курганом с 40-го по 49-й километр. Кроме того, на участке с 85-го по 91-й километр планируется обновить слои износа, разметку и шумовые полосы.

Ранее «Радио 1» сообщило, что глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход капремонта жилых домов.