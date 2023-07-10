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Ефимов: россияне полностью раскупили зелёные облигации Москвы за пять недель

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что москвичи и жители других регионов России в течение пяти недель приобрели 100% выпущенных зелёных облигаций столицы.
Ефимов: россияне полностью раскупили зелёные облигации Москвы за пять недель
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом информирует «Москва 24».

Ефимов отметил, что ценные бумаги разместили 30 мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи.

«Выпуск был полностью выкуплен менее чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев», — отметил вице-мэр.

Совокупная номинальная стоимость облигаций — 2 млрд рублей, ставка купонного дохода по облигации составила 8,5% годовых.

Порядка 70% облигаций были куплены гражданами из Москвы и Подмосковья.

Вырученные средства правительство направит на реализацию экологических программ, например на замену автобусов электробусами.

Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.

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