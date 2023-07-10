Состояние российского режиссёра Александра Митты стабилизировалось
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что режиссёра госпитализировали в неврологическое отделение Боткинской больницы.
«Как говорится, кризис миновал, у него началась положительная динамика. Александра перевели в обычную палату. И уже через два дня его выпишут», — добавил Иванов.
Ранее сын режиссёра Евгений сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что с его отцом ничего страшного не случилось — он находится на обследовании.