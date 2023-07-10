Состояние российского режиссёра Александра Митты стабилизировалось

Помощник Александра Митты Геннадий Иванов сообщил, что состояние режиссёра стабилизировалось.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что режиссёра госпитализировали в неврологическое отделение Боткинской больницы.

«Как говорится, кризис миновал, у него началась положительная динамика. Александра перевели в обычную палату. И уже через два дня его выпишут», — добавил Иванов.

Ранее сын режиссёра Евгений сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что с его отцом ничего страшного не случилось — он находится на обследовании.