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Состояние российского режиссёра Александра Митты стабилизировалось

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Помощник Александра Митты Геннадий Иванов сообщил, что состояние режиссёра стабилизировалось.
Состояние российского режиссёра Александра Митты стабилизировалось
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что режиссёра госпитализировали в неврологическое отделение Боткинской больницы.

«Как говорится, кризис миновал, у него началась положительная динамика. Александра перевели в обычную палату. И уже через два дня его выпишут», — добавил Иванов.

Ранее сын режиссёра Евгений сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что с его отцом ничего страшного не случилось — он находится на обследовании.  

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