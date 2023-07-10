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Турэксперт Кузнецов назвал Ейск бюджетным направлением для отдыха в России летом

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Гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов рассказал, что стоимость размещения на курортах России в текущем сезоне выросла в среднем на 15% по сравнению с прошлым летом. На этом фоне он назвал направления для относительно бюджетного отдыха внутри страны.
Турэксперт Кузнецов назвал Ейск бюджетным направлением для отдыха в России летом
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Сильнее всего цены увеличились в Новороссийске — на 33% (до 3217 рублей за сутки), а также в Лазаревском — на 27% (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19% (до 3248 рублей), сообщил он в беседе с «Российской газетой».

Аренда выросла также в Сириусе — на 15% (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере — на 15% (до 4756 и 4388 рублей соответственно), Светлогорске, Пятигорске, Зеленоградске.

При этом снизились цены в Севастополе, Ялте, Ейске — от 7% до 17%.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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