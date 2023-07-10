Риелтор Павлинова рассказала о росте стоимости аренды однушек в преддверии высокого спроса
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В осенний период объём предложений на рынке аренды жилой недвижимости сокращается порой до критических значений, сообщила эксперт в беседе с «Известиями».
По её словам, в крупных городах предложение уже начало сокращаться, а цены — расти.
По итогам первого летнего месяца по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир лидирует Санкт-Петербург, где цены выросли на 1,6%, при этом сама ставка осталась ниже уровня прошлого года на 17%.
На втором месте Самара с ростом 1,2% по итогам месяца, на третьем — Казань с ростом в 1%.
Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.