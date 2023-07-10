Риелтор Павлинова рассказала о росте стоимости аренды однушек в преддверии высокого спроса

Директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова рассказала, что в России выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, а рынок в целом готовится к периоду высокого спроса в конце августа — начале сентября.

В осенний период объём предложений на рынке аренды жилой недвижимости сокращается порой до критических значений, сообщила эксперт в беседе с «Известиями».

По её словам, в крупных городах предложение уже начало сокращаться, а цены — расти.

По итогам первого летнего месяца по росту средней ставки аренды однокомнатных квартир лидирует Санкт-Петербург, где цены выросли на 1,6%, при этом сама ставка осталась ниже уровня прошлого года на 17%.

На втором месте Самара с ростом 1,2% по итогам месяца, на третьем — Казань с ростом в 1%.

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.