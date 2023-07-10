Актёр Мадянов: уехавшие артисты предали своих предков

Заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» Роман Мадянов высказался об уехавших артистах, критикующих свою Родину.

«Это предательство — взять и уехать. Ты предал могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском или на простом русском кладбище. А ты просто взял — тьфу! — и плюнул на могилы. На могилы родных, друзей, знакомых», — сказал артист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По словам Мадянова, у тех, кто уехал, печальное будущее, потому что они оторвали от себя Родину.

Ранее народный артист России Юрий Назаров в беседе с сайтом kp.ru высказался об уехавших артистах. По его словам, они предали великую страну.