Узнать больше

Актёр Мадянов: уехавшие артисты предали своих предков

Короткая ссылка
Заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» Роман Мадянов высказался об уехавших артистах, критикующих свою Родину.
Актёр Мадянов: уехавшие артисты предали своих предков
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Это предательство — взять и уехать. Ты предал могилы деда, бабушки, папы, мамы, которые вот здесь закопаны — на Ваганьковском, на Троекуровском или на простом русском кладбище. А ты просто взял — тьфу! — и плюнул на могилы. На могилы родных, друзей, знакомых», — сказал артист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По словам Мадянова, у тех, кто уехал, печальное будущее, потому что они оторвали от себя Родину.

Ранее народный артист России Юрий Назаров в беседе с сайтом kp.ru высказался об уехавших артистах. По его словам, они предали великую страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить