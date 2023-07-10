«Известия»: умер юрист Дибров, пострадавший в конфликте с другом Понасенкова
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По словам источника, мужчина скончался в больнице, он находился в коме больше месяца.
Газета сообщает, что о конфликте стало известно 7 июня.
Как рассказывал Понасенков, в центре Москвы к нему и другим прохожим приставал неизвестный нетрезвый мужчина. По словам источника «Известий», приятель Понасенкова, юрист Рамис Зарипов оттолкнул мужчину, после чего тот упал и ударился головой.
Также источник газеты заявил, что по факту произошедшего в тот же день было возбуждено уголовное дело.
В апреле 2022 года Минюст включил блогера Евгения Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.04.2022.